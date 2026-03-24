خلفا للاريجاني.. إيران تعيّن محمد باقر ذو القدر أمينا للأمن القومي

أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين محمد باقر ذو القدر ، أمينا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفا لـ علي لاريجاني الذي قُتل مؤخرًا في هجوم داخل طهران.

وجاء القرار بموجب مرسوم رئاسي، وبموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وفق ما أعلنه مسؤولون في الرئاسة الإيرانية.

ويُعد ذو القدر من الشخصيات البارزة داخل الحرس الثوري، حيث شغل مناصب قيادية مهمة، كما تولى سابقا منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، ما يعكس ثقلا سياسيا و أمنيا في مسيرته.

ويأتي هذا التعيين في توقيت حساس، عقب مقتل لاريجاني في هجوم نُسب إلى إسرائيل، وسط توترات إقليمية متصاعدة، وتأكيدات إيرانية بأن الحادث لن يؤثر على استقرار النظام السياسي.

وكان لاريجاني يُعد من أبرز صانعي القرار في إيران، حيث تولى ملفات استراتيجية، من بينها المفاوضات النووية والعلاقات الإقليمية، إلى جانب أدوار أمنية وسياسية بارزة على مدار سنوات.