روسيا : لا مؤشرات على إنهاء الحرب ضد إيران

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي إنه لا مؤشرات على إنهاء الحرب ضد إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، حذّر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن أي امتداد للصراع الإيراني إلى بحر قزوين سيُعتبر "أمرًا سلبيا للغاية"، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتوسع نطاقها الجغرافي.

وجاء التحذير الروسي بعد تقارير عن هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع بحرية إيرانية في بحر قزوين، بما في ذلك زوارق صواريخ قالت تل أبيب إنها دمرت خلالها قدرات طهران البحرية.

وأوضح بيسكوف أن الكرملين يراقب عن كثب التصريحات المتضاربة الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن مسار المفاوضات، وسط مخاوف من صعوبة تحقيق تهدئة مع استمرار التصعيد العسكري.