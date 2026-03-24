تصعيد خطير عالمياً.. حرب إيران تشعل التوترات وتهدد بموجة عنف أوسع

تشهد الساحة الدولية تصعيداً متسارعاً في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحذيرات من توسّع الصراع وامتداده إلى مناطق جديدة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية قد تؤثر على استقرار المنطقة والعالم.

وبحسب ما تداولته تقارير إعلامية دولية، فإن العمليات العسكرية بين الطرفين لا تزال مستمرة، مع استعدادات لتوجيه ضربات أكثر شدة خلال الفترة المقبلة، ما يعكس دخول الأزمة مرحلة أكثر خطورة وتعقيداً.

في السياق ذاته، أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توقع أن تستمر المواجهة لفترة قد تصل إلى عدة أسابيع، مع ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات التفاوض، رغم تصاعد حدة الخطاب بين الجانبين.

كما ساهمت التطورات الميدانية، بما في ذلك الضربات المتبادلة وسقوط قتلى، في رفع مستوى التوتر، وسط تحذيرات من انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع قد يشمل أطرافًا إقليمية ودولية أخرى.

وتنعكس هذه الأوضاع على الساحة الدولية بشكل واضح، حيث تتزايد الضغوط على الدول الكبرى لاتخاذ مواقف حاسمة، في وقت تحاول فيه بعض القوى تجنب الانخراط المباشر في النزاع، خوفاً من تداعيات غير محسوبة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تهديدات محتملة للممرات المائية الحيوية، ما يزيد من تعقيد المشهد العالمي في المرحلة المقبلة.



