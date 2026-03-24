قيادي بالجبهة الوطنية : وساطة مصر لوقف حرب إيران تأكيد قيادتها للسلام دائما

أشاد عمرو غلاب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية ، بالتحركات المصرية والاتصالات المكثفة التي تقودها القاهرة في الفترة الأخيرة، بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة عبر التفاوض بين أطراف النزاع في ظل الأزمة الراهنة بالحرب الأمريكية الإيرانية.

وأكد غلاب أن هذه التحركات تعكس رؤية مصرية ثاقبة تقوم على احتواء الأزمات قبل تفاقمها، مستندة إلى ثقل دبلوماسي وعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية.

وشدد الأمين المساعد لأمانة المنيا بحزب الجبهة الوطنية على أن التصعيد الأخير، في إطار الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، كشف عن تداعيات خطيرة امتدت إلى المنطقة والعالم أجمع، مما يفرض ضرورة التعامل الفوري مع الملفات الملتهبة وفق مقاربة شاملة لا تقتصر على وقف إطلاق النار فقط، بل تمتد إلى معالجة جذور التوتر.

وأوضح أن الاستجابة للنداء المصري، الذي يدعو إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، لم تعد خيارًا ثانويًا بل أصبحت ضرورة ملحة تفرضها مصالح جميع الأطراف، خاصة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي وتشابك تحالفاته.

وأشار عمرو غلاب إلى أن الجهود المصرية التي تهدف إلى تحقيق التهدئة وفتح قنوات التفاوض، لاقت صدى واضحًا على المستوى الدولي، وهو ما تجلى في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، والتي حملت إشارات إيجابية حول إمكانية التوصل إلى تسويات عبر الحوار. واعتبر أن هذا الموقف يعترف ضمنيًا بفاعلية الدور المصري وقدرته على خلق مساحات للتوافق حتى في أكثر اللحظات تعقيدًا.

وأكد غلاب أن مصر أصبحت لاعبًا مؤثرًا ومركزيًا في إنهاء أزمات المنطقة، لا سيما في ظل تصاعد حدة الصراعات وتعقدها، مشيرًا إلى أن النجاح المصري السابق في دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على استقرار المنطقة خلال فترات حرجة، يؤسس لثقة دولية متزايدة في قدرة القاهرة على قيادة مسارات التفاوض الصعبة.

وفي ختام تصريحاته، شدد الأمين المساعد لأمانة المنيا بحزب الجبهة على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والإقليمية، مع إشراك المجتمع الدولي في دعم مخرجات الوساطة المصرية، لضمان تحول التهدئة المؤقتة إلى استقرار دائم، يحقق الأمن للمنطقة وينعكس إيجابًا على المصالح المشتركة للجميع.