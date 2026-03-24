لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة
آلاف السفن عالقة خلف مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي يختنق بين نيران التصعيد وصفقات التهدئة
إيران تنفي فرض رسوم عبور بقيمة مليوني دولار على السفن في مضيق هرمز
علي وشك الرحيل.. نجوم سوبر يطلبون الخلع في الأهلي
لسوء الأحوال الجوية.. وكيل الأزهر : الأربعاء والخميس إجازة بجميع المعاهد الأزهرية
إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين
اللي بيحصل عيب وحرام.. شوبير يكشف المسكوت عنه في الأهلي
تعطيل الدراسة في المدارس .. لماذا تقرر تعميم القرار بجميع المحافظات؟
إيران تفرض رسومًا مليوني دولار على عبور السفن بمضيق هرمز
تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر بالمدارس|وزير التعليم: هدفنا حماية الطلاب
تعطيل الدراسة في المدارس لمدة يومين .. وزير التعليم: الإجازة للطلاب والمعلمين
عباس شراقي لـ صدى البلد: شمال مصر على موعد مع أمطار وبرودة غير معتادة
برلمان

برلماني: تحركات القاهرة تعكس رؤية إستراتيجية شاملة لإدارة الأزمات الإقليمية

الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب
حسن رضوان

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن التحركات المصرية الأخيرة في محيطها الإقليمي تعكس بوضوح امتلاك القاهرة لرؤية استراتيجية متكاملة، لا تقتصر على التعامل مع تطورات اللحظة، بل تمتد إلى إدارة مسارات الأزمات بصورة استباقية تضع في اعتبارها مآلات المشهد على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح السبكي أن هذه الرؤية تقوم على إدراك عميق لطبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة، في ظل حالة غير مسبوقة من التشابك بين الأزمات السياسية والأمنية، وهو ما يتطلب تحركا محسوبا يوازن بين الحسم والمرونة، ويمنع الانزلاق إلى دوائر صراع مفتوحة قد يصعب احتواؤها لاحقًا.

 القاهرة تتحرك وفق نهج واضح يرتكز على ثوابت راسخة

وأشار إلى أن القاهرة تتحرك وفق نهج واضح يرتكز على ثوابت راسخة، في مقدمتها دعم الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، ورفض أي محاولات لإعادة إنتاج الفوضى أو تقويض الاستقرار الداخلي للدول، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس خبرة تراكمية في إدارة الأزمات الإقليمية المعقدة.

وأضاف أن التحركات المصرية تعبر عن فهم دقيق لمعادلات القوة والتوازن في المنطقة، حيث تسعى مصر إلى إعادة ضبط الإيقاع الإقليمي من خلال تحركات دبلوماسية نشطة، واتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف، بما يسهم في تقليل حدة التوتر وفتح مسارات للحلول السياسية.

ولفت إلى أن ما يميز الدور المصري في هذه المرحلة هو قدرته على الجمع بين الحفاظ على المصالح الوطنية والانخراط الإيجابي في قضايا الإقليم، دون الانجرار إلى سياسات الاستقطاب الحاد، وهو ما يعزز من مكانة القاهرة كطرف موثوق وقادر على لعب أدوار الوساطة والتقريب بين وجهات النظر.

وشدد السبكي على أن هذه الرؤية الاستراتيجية لا تنفصل عن إدراك الدولة المصرية لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الأمن الإقليمي، وهو ما يفرض عليها التحرك بوعي ودقة للحفاظ على توازنات المنطقة ومنع تفككها.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تحركات القاهرة ستظل محكومة بمنطق الحفاظ على الاستقرار واحتواء الأزمات، والعمل على تعزيز فرص التسوية السياسية، بما يضمن حماية مقدرات الشعوب ويجنب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو سيناريوهات أكثر تعقيدا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الخطيب

لاعب الأهلي السابق: صفقة زيزو كيدية والخطيب يستحق النقد

سلة الزمالك

الاتحاد يواجه الزمالك والأهلي يلتقي المصرية للاتصالات بنصف نهائي دوري رجال السلة

اتحاد الكرة

انطلاق الدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى بمركز المنتخبات الوطنية

بالصور

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

فيديو

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد