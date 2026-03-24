برلماني: تحركات القاهرة تعكس رؤية إستراتيجية شاملة لإدارة الأزمات الإقليمية

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن التحركات المصرية الأخيرة في محيطها الإقليمي تعكس بوضوح امتلاك القاهرة لرؤية استراتيجية متكاملة، لا تقتصر على التعامل مع تطورات اللحظة، بل تمتد إلى إدارة مسارات الأزمات بصورة استباقية تضع في اعتبارها مآلات المشهد على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح السبكي أن هذه الرؤية تقوم على إدراك عميق لطبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة، في ظل حالة غير مسبوقة من التشابك بين الأزمات السياسية والأمنية، وهو ما يتطلب تحركا محسوبا يوازن بين الحسم والمرونة، ويمنع الانزلاق إلى دوائر صراع مفتوحة قد يصعب احتواؤها لاحقًا.

القاهرة تتحرك وفق نهج واضح يرتكز على ثوابت راسخة

وأشار إلى أن القاهرة تتحرك وفق نهج واضح يرتكز على ثوابت راسخة، في مقدمتها دعم الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، ورفض أي محاولات لإعادة إنتاج الفوضى أو تقويض الاستقرار الداخلي للدول، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس خبرة تراكمية في إدارة الأزمات الإقليمية المعقدة.

وأضاف أن التحركات المصرية تعبر عن فهم دقيق لمعادلات القوة والتوازن في المنطقة، حيث تسعى مصر إلى إعادة ضبط الإيقاع الإقليمي من خلال تحركات دبلوماسية نشطة، واتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف، بما يسهم في تقليل حدة التوتر وفتح مسارات للحلول السياسية.

ولفت إلى أن ما يميز الدور المصري في هذه المرحلة هو قدرته على الجمع بين الحفاظ على المصالح الوطنية والانخراط الإيجابي في قضايا الإقليم، دون الانجرار إلى سياسات الاستقطاب الحاد، وهو ما يعزز من مكانة القاهرة كطرف موثوق وقادر على لعب أدوار الوساطة والتقريب بين وجهات النظر.

وشدد السبكي على أن هذه الرؤية الاستراتيجية لا تنفصل عن إدراك الدولة المصرية لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الأمن الإقليمي، وهو ما يفرض عليها التحرك بوعي ودقة للحفاظ على توازنات المنطقة ومنع تفككها.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تحركات القاهرة ستظل محكومة بمنطق الحفاظ على الاستقرار واحتواء الأزمات، والعمل على تعزيز فرص التسوية السياسية، بما يضمن حماية مقدرات الشعوب ويجنب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو سيناريوهات أكثر تعقيدا.