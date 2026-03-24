مسؤولون إسرائيليون كبار: ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران

أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو عازما على التوصل إلى اتفاق، إلا أنهم استبعدوا موافقة طهران على الشروط الأمريكية، والتي يُعتقد أنها تشمل إنهاء البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني.

وأشار المسؤولون إلى أن امتلاك إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قدرتها على إغلاق مضيق هرمز، يمثلان أبرز أدوات الرد لديها في مواجهة أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية.

ويرى محللون أن طهران لن تقبل التخلي عن هذه القدرات، لما تمثله من عنصر أساسي في منظومة دفاعها.

كما أوضح التقرير أن الشكوك الإيرانية تجاه الاتفاقات الدولية تمثل عائقا إضافيا، خاصة بعد تعرض البلاد لهجوم عقب اتفاق سابق العام الماضي، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وغزة رغم اتفاقات وقف إطلاق النار.

ووفقًا لمصادر إيرانية، فإن الوضع الداخلي يفرض قيودا إضافية على هامش التفاوض، في ظل تنامي نفوذ الحرس الثوري، إلى جانب حالة الغموض المحيطة بقيادة البلاد، حيث لم يظهر الزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي علنًا منذ تعيينه، فضلًا عن الخطاب العام الذي يركز على الصمود في مواجهة الحرب.