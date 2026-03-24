انطلاق اختبارات رواق العلوم الشرعية بمشاركة 20 ألف دارس في أبريل المقبل

أعلن الجامع الأزهر عن انطلاق اختبارات نهاية المستوى لدارسي "رواق العلوم الشرعية والعربية" بالجامع الأزهر وفروعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتبدأ أعمال الامتحانات في مستهل شهر أبريل المقبل، وفق جدول زمني يمتد لمدة 20 يومًا، حيث تمثل هذه الاختبارات محطة ختامية لجهود تعليمية مكثفة، تستهدف قياس مدى تحصيل الدارسين للعلوم العربية والشرعية، وفق المناهج المعتمدة بالرواق الأزهري.

وتستقبل لجان الاختبارات هذا العام نحو 20 ألف دارس من مختلف الفئات العمرية، موزعين على المراحل الدراسية الثلاث: التمهيدية، والمتوسطة، والمتقدمة، في مشهد يعكس الإقبال المتزايد على الدراسة في أروقة الأزهر.

وأكدت إدارة الرواق الأزهري أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتجهيز مقار اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للدارسين، مع الالتزام بكافة المعايير التنظيمية التي تضمن انتظام سير العملية الامتحانية بسهولة وشفافية، سواء داخل الجامع الأزهر بالقاهرة أو في الفروع بالمحافظات.

وفي هذا السياق، أكد أ.د/ عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن هذه الاختبارات تأتي تتويجًا لمنظومة تعليمية متكاملة، تستهدف بناء عقلية مسلمة مستنيرة، تدرك مقاصد الشريعة وتعتز بهويتها العربية، مشيرًا إلى أن الرواق الأزهري لم يعد مجرد ساحة للتحصيل العلمي، بل أصبح حصنًا فكريًا يفتح أبوابه لكل شغوف بالعلم الشرعي الوسطي تحت مظلة الأزهر الشريف.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن جميع الفروع باتت جاهزة لاستقبال الدارسين، لافتًا إلى تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة في القاهرة والمحافظات، مع توجيهات مشددة بتذليل أي عقبات قد تواجه الدارسين، بما يضمن توفير بيئة امتحانية منضبطة تعكس مكانة العلم والعلماء في رحاب الجامع الأزهر.