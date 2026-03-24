إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

أخبار البلد

عبد اللطيف: مستعدون لتقديم الدعم لدولة السودان في عدد من المجالات التعليمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور التهامي الزين، وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى رأسها تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم.

وفي مستهل اللقاء، رحب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنظيره السوداني، مؤكدًا أن الشعبين المصري والسوداني يمثلان نسيجًا واحدًا، تجمعهما علاقات أخوية راسخة تمتد عبر التاريخ في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع التعليم، معربًا عن حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان، والمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التعليمية بالدولة الشقيقة، بما يعزز من فرص التعاون المشترك.

وزير التعليم: مستعدون لتقديم الدعم لدولة السودان الشقيقة في عدد من المجالات التعليمية

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى استعداد الوزارة الكامل لتقديم الدعم لدولة السودان الشقيقة في عدد من المجالات التعليمية، من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات، والتعليم الفني، فضلًا عن تقنين أوضاع مدارس الضيوف السودانيين في مصر، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين.

 وزير التعليم: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير التعليم الفني 

وفي مجال التعليم الفني، أوضح الوزير أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير هذا القطاع، حيث تم إعداد المناهج وفقًا لأحدث المعايير الأوروبية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويعزز فرص الاستثمار، خاصة في ضوء الشراكات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى امكانية التعاون في هذا الإطار من خلال تبادل الخبرات وتطبيق النماذج الناجحة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور التهامي الزين وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان، عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصري، على ما يقدمونه من دعم متواصل للشعب السوداني، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، ومشيدًا بمواقف الدولة المصرية الداعمة للسودان في مختلف المحافل.

كما توجه بالشكر والتقدير للدولة المصرية على دعمها للعملية التعليمية للطلاب السودانيين، بما يسهم في استكمال مسيرتهم التعليمية، فضلًا عن استضافة الطلاب السودانيين وتوفير البيئة المناسبة لهم لمواصلة دراستهم.

وأعرب الوزير السوداني عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة، خاصة الشراكة مع الجانب الياباني.

كما أشار إلى حرص بلاده على تطبيق البرامج والخطط الانتقالية التي تطرحها منظمة اليونسكو لتطوير منظومة التعليم في السودان، معربًا عن أمله في التعاون مع الجانب المصري في مجالات تطوير المناهج، وبناء قدرات المعلمين من خلال برامج تدريبية متقدمة، إلى جانب المساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية، بما يضمن تحسين جودة التعليم وتحقيق الاستدامة في القطاع التعليمي بالسودان.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون المقترحة، ووضع آليات تنفيذها بشكل عملي، إلى جانب متابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة في أقرب وقت.

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

