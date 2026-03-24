ظن كثيرون أن الاستيقاظ ليلًا أمرا مزعجا أو علامة على اضطراب النوم، لكن المفاجأة أن بعض الدراسات تشير إلى أن الاستيقاظ القصير خلال الليل قد يحمل فائدة صحية غير متوقعة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب والدماغ. فهل يمكن أن يكون هذا السلوك البسيط وسيلة للوقاية من الجلطات؟ وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لماذا نستيقظ ليلًا؟

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

الاستيقاظ أثناء النوم ليس دائمًا مشكلة، بل هو جزء طبيعي من دورة النوم. يحدث غالبًا بسبب:

تغيرات هرمونية

امتلاء المثانة

تغير درجة حرارة الجسم

التوتر أو التفكير

وفي معظم الحالات، يعود الشخص للنوم سريعًا دون أن يشعر.

كيف يمكن أن يحمي الاستيقاظ ليلًا من الجلطات؟

يرى بعض الأطباء أن الاستيقاظ الخفيف ليلًا قد يكون مفيدًا في حالات معينة، للأسباب التالية:

1- تنشيط الدورة الدموية

الحركة البسيطة عند الاستيقاظ، مثل تغيير وضعية النوم أو الذهاب للحمام، تساعد على تنشيط تدفق الدم وتقليل ركوده، وهو أحد أسباب تكوّن الجلطات.

2- تقليل الضغط على القلب

النوم العميق لفترات طويلة دون حركة قد يزيد من الضغط على القلب لدى بعض الأشخاص، خاصة كبار السن. الاستيقاظ الخفيف يساهم في كسر هذا الثبات.

3- تحسين توازن الجسم

الاستيقاظ لفترة قصيرة قد يساعد الجسم على إعادة ضبط بعض الوظائف الحيوية، مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

هل هذا ينطبق على الجميع؟

الإجابة هنا مهمة: ليس كل استيقاظ ليلًا مفيدًا.

إذا كان الاستيقاظ:

متكررًا بشكل مزعج

مصحوبًا بأرق شديد

يؤدي إلى تعب نهاري

فقد يكون علامة على مشكلة مثل الأرق أو اضطرابات أخرى في النوم.

متى يصبح الاستيقاظ خطرًا؟

في بعض الحالات، قد يكون الاستيقاظ الليلي مؤشرًا على مشاكل صحية مثل:

اضطرابات القلب

ارتفاع ضغط الدم

التوتر المزمن

لذلك، التوازن هو الأساس.

نصائح لنوم صحي يحمي قلبك