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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو الأمانة المركزية بـ «مستقبل وطن» ماهر شنودة يشيد بمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة ويهنيء السيسي بالفوز

ماهر شنودة
ماهر شنودة

هنأ عضو الأمانة المركزية في حزب مستقبل وطن ماهر شنودة الرئيس السيسي بالفوز بولاية جديدة احتكم خلالها المصريّون لصناديق الاقتراع بمشاركة لجميع فئات المجتمع.

ووجه شنودة التهنئة إلى الشعب المصري بعد الإشادات الدولية بالعملية الانتخابية وبالمشهد الديموقراطي الذي عاشته البلاد.

وأشاد عضو الأمانة المركزية في حزب مستقبل وطن ماهر شنودة بالمشاركة الفاعلة من المصريين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مؤكداً أنها كانت تحمل رسائل مهمة للعالم أجمع في ظل ظروف عصيبة تمر بها المنطقة بشكل عام.

وقال عضو مستقبل وطن، إن وعي المواطنين ترجمته الصناديق عبر تصويت منقطع النظير للرئيس السيسي، موكداً أنها كانت رسالة مدوية للعالم أجمع تؤكد التفاف المواطنين وحرصهم على بلادهم.

وتابع شنودة أن المصريون أعطوا الاستحقاق السياسي واستقرار المشهد العام أولوية قصوى لأهميته فهو السبيل الوحيد للاستقرار الاقتصادي المأمول.

وأكد ماهر شنودة أن حزب مستقبل وطن أثبت أنه على قدر المسؤولية ولم يدخر جهداً في مواصلة الليل بالنهار لتذليل العقبات أمام المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكداً على دور رجال وقيادات الحزب في مختلف المحافظات الذين وضعوا مصلحة الدولة نصب أعينهم والصناديق وهو خير دليل.

وأشاد شنودة بدور المرأة ومشاركتها الفعالة في الانتخابات، قائلاً «المرأة كعادتها تضرب أروع الأمثلة... والصعيد خرج ليقول كلمته، موجهاً الشكر لأهل محافظته سوهاج على تفاعلهم الإيجابي.

وأضاف أن الشباب ومشاركتهم في العُرس الديموقراطي أثبت للعالم مدى تلاحم المصريين وحبهم لبلدهم ودور ذوي الهمم يستحق الإشادة.

وقال ماهر شنودة، إن المنطقة تمر بمنعطف خطير وتحديات جسام وكُلنا ثقة في سياسة الرئيسي السيسي للعبور بمصر إلى بر الأمان وأدعو الجميع للتعاون معه.

وأشار عضو مستقبل وطن، إلى أن العالم يشيد بالسياسة الخارجية المصرية المتوازنة التي يباشرها الرئيس السيسي بنفسه... وفقه الله ونحن نؤيده في قراراته ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية ورفضه التهجير.

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