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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرشح الرئاسي حازم عمر يهنئ السيسي: وفقه الله لما فيه مصلحة البلاد

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

هنأ المرشح الرئاسي حازم عمر، الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، بحصوله علي ولاية رئاسية جديدة من 2024 إلى 2030، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين.

وقال: «يسعدني ويشرفني أن نقدم لرئيس الجمهورية برنامج الحملة ورؤيتها»، مؤكّدًا استمرار حزب الشعب الجمهوري في العمل علي تحقيق كل ما فيه صالح الوطن والمواطنين.

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بعد إعلان النتيجة.. حازم عمر: نحترم ونقدر اختيارات الناخبين

وأوضح حازم عمر، خلال كلمته التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أنَّه مدار أكثر من 30 يومًا جرت خلالها الانتخابات الرئاسية 2024 عمل بكل جد وإخلاص على عرض برنامجه، واستطاع الوصول إلى جموع المواطنين، وكان طموحه الفوز بالانتخابات من أجل تطبيق رؤيته وبرنامجه.

واستكمل: «أقدم لكم كل الشكر والتقدير، وأؤكّد لكم بأننا وان لم يحالفنا الحظ في تجربتنا الأولى في الانتخابات الرئاسية 2024 فإننا منذ اليوم سنبدأ مرحلة الإعداد للعودة وبقوة للمنافسة على كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل أفضل وأكثر انتشارا ولن نستثني من ذلك انتخابات الرئاسة القادمة 2030 والتي سيسعي الحزب الي تكليف مرشحا يُحدد في حينها من قبل هيئته العليا».

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