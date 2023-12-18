عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مهنئا الرئيس.. اتحاد الغرف السياحية: الشعب انحاز للاستقرار والأمن والأمان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الاتحاد المصري للغرف السياحية بأسمى آيات التهاني الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لفوزه بثقة أبناء مصر وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في ولاية رئاسية جديدة.

 وإذ يؤكد الاتحاد أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الثقة التي أولاها له أبناء مصر في انتخابات ديمقراطية شهد لها العالم، فإن الاتحاد على يقين بأن الشعب بإعادة انتخابه للرئيس السيسي انحاز للاستقرار والأمن والأمان . 

كما انحاز للتنمية الشاملة التي تحدث علي أرض مصر وبكل ربوعها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام المسؤولية.

وبرهن الشعب علي وقوفه خلف الرئيس في ولاية جيدة لاستكمال ما بدأه من جهود كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة.

وإتحاد الغرف السياحية إذ يهنئ نيابة عن القطاع السياحي الخاص بأسره الرئيس السيسي فإنه يجدد في نفس الوقت ثقته التامة في إستمرار الدعم اللامحدود وغير المسبوق الذي شهده القطاع السياحي وصناعة السياحة في عصر الرئيس السيسي، وأن الدعم والرعاية التي يشهدها القطاع السياحي يعكس ثقة القيادة السياسية في هذه الصناعة الحيوية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي المصري وتحقيق الرخاء المنشود للوطن والمواطنين المصريين.

اقتصاد القومي الاتحاد المصري للغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بشأن الضربات الإسرائيلية علي الجيش اللبناني

أحمد موسى: الشعب المصري كله في الشوارع احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. فيديو

فاز بثقة الشعب المصري.. ولي عهد دبي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة

الفصائل الفلسطينية ترد على دعوى بن جفير بإعدام الأسرى والقنبلة النووية

حكم الصلاة على النبي بعد الأذان.. دار الإفتاء تجيب

الحوثيون: السفن في البحر الأحمر آمنة باستثناء التابعة لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ