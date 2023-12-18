مهنئا الرئيس.. اتحاد الغرف السياحية: الشعب انحاز للاستقرار والأمن والأمان

تقدم الاتحاد المصري للغرف السياحية بأسمى آيات التهاني الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لفوزه بثقة أبناء مصر وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في ولاية رئاسية جديدة.

وإذ يؤكد الاتحاد أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الثقة التي أولاها له أبناء مصر في انتخابات ديمقراطية شهد لها العالم، فإن الاتحاد على يقين بأن الشعب بإعادة انتخابه للرئيس السيسي انحاز للاستقرار والأمن والأمان .

كما انحاز للتنمية الشاملة التي تحدث علي أرض مصر وبكل ربوعها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام المسؤولية.

وبرهن الشعب علي وقوفه خلف الرئيس في ولاية جيدة لاستكمال ما بدأه من جهود كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة.

وإتحاد الغرف السياحية إذ يهنئ نيابة عن القطاع السياحي الخاص بأسره الرئيس السيسي فإنه يجدد في نفس الوقت ثقته التامة في إستمرار الدعم اللامحدود وغير المسبوق الذي شهده القطاع السياحي وصناعة السياحة في عصر الرئيس السيسي، وأن الدعم والرعاية التي يشهدها القطاع السياحي يعكس ثقة القيادة السياسية في هذه الصناعة الحيوية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي المصري وتحقيق الرخاء المنشود للوطن والمواطنين المصريين.