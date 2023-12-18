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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد فوز السيسي باكتساح.. ريهام فتحي: إنجازاته عظيمة وخلق عصرا ذهبيا للمرأة

ريهام فتحي
ريهام فتحي

توجهت ريهام فتحي اللو عضو مجلس إدارة مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بخالص التهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا ليتولى رئاسة البلاد لفترة رئاسية لمدة ٦ سنوات قادمة.

 

وأكدت سيدة الصناعة ريهام فتحي اللو أن الرئيس السيسى نجح فى بناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة  مقدما إنجازات عظيمة ساهمت فى بناء مصر الحديثة وتحسين حياة المواطنين.

 

وأشارت سيدة الصناعة في محافظة القليوبية إلى أن المرأة شهدت طوال فترة تولى الرئيس السيسى عصراً ذهبياً  لدور المرأة ومكنتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ووفرت لها كافة سبل الحماية الاجتماعية من تشريعات وقوانين تحفظ وتصون وترعى حقوقها وحقوق أبناءها.

 

وأكدت أن فوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة يأتى تتويجاً لمسيرة من الإنجازات التى بدأها الرئيس منذ توليه أمانة البلاد فى ظروف صعبة ليصل بها إلى بر الأمان ، مشيرة إلى أنه بفوز الرئيس يستمر هذا العصر الذهبى ليحقق للمرأة المصرية المزيد والمزيد من التمكين والمبادرات التى تستهدف النهوض بالأسرة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

 

واختتمت ريهام فتحي اللو  تصريحاتها  أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، بأن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج 4477668 بنسبة مشاركة 66.8%، يؤكد مدى وعى الشعب المصرى خاصة وأن هذه النسبة تاريخية، وهو ما يؤكد عزم الشعب المصرى على استكمال مسيرة البناء والتنمية والوقف خلف وطنه فى هذا التوقيت الهام .

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