عاطف عبد اللطيف: فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية بداية خير للسياحة المصرية

تقدم الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بالانتخابات الرئاسية مؤكدا ان هذه النتيجة الكبيرة تعكس ثقة المصريين في رئيسهم لقيادة البلاد الى بر الامان و تحقيق مزيد من البناء والتنمية .

وأكد عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم أن الانتخابات الرئاسية كانت محط انظار العالم كله و ما قام به المصريون من ملحمة وطنية في حب مصر وإقبالهم على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية كان بمثابة رسالة للعالم بثقة المصريين في رئيسهم و كذلك رغبة في استكمال مشروعات البناء والتنمية التي تتم على أرض مصر وبالتأكيد رفض من المصريين للعدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني .

و أضاف د. عاطف عبد اللطيف أن أجواء الانتخابات الرئاسية التي تمت في هدوء و استقرار وجو يتميز بالديمقراطية والبهجة أكدت للعالم أن زيارة مصر واستقبال السياح من مختلف دول العالم سيكون على أكمل وجه وهذا ما شجع منظمي الرحلات على تكثيف الرحلات القادمة لمصر خاصة للاحتفال بأعياد رأس السنة و أعياد الميلاد المجيدة .

و توقع أن تشهد حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقابلة تزايد بشكل جيد نتيجة لحالة الامن والاستقرار التي تعيشها مصر وشهد عليها العالم كله خلال متابعتهم للانتخابات الرئاسية .