عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عاطف عبد اللطيف: فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية بداية خير للسياحة المصرية

السيسي
السيسي

تقدم الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بالانتخابات الرئاسية مؤكدا ان هذه النتيجة الكبيرة تعكس ثقة المصريين في رئيسهم لقيادة البلاد الى بر الامان و تحقيق مزيد من البناء والتنمية .

وأكد  عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم أن الانتخابات الرئاسية كانت محط انظار العالم كله و ما قام به المصريون من ملحمة وطنية في حب مصر وإقبالهم على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية كان بمثابة رسالة للعالم بثقة المصريين في رئيسهم و كذلك رغبة في استكمال مشروعات البناء والتنمية التي تتم على أرض مصر وبالتأكيد رفض من المصريين للعدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني .

و أضاف د. عاطف عبد اللطيف أن أجواء الانتخابات الرئاسية التي تمت في هدوء و استقرار وجو يتميز بالديمقراطية والبهجة أكدت للعالم أن زيارة مصر واستقبال السياح من مختلف دول العالم سيكون على أكمل وجه وهذا ما شجع منظمي الرحلات على تكثيف الرحلات القادمة لمصر خاصة للاحتفال بأعياد رأس السنة و أعياد الميلاد المجيدة .

و توقع أن تشهد حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقابلة تزايد بشكل جيد نتيجة لحالة الامن والاستقرار التي تعيشها مصر وشهد عليها العالم كله خلال متابعتهم للانتخابات الرئاسية .

جمعية مسافرون للسياحة مستثمري مرسى علم جنوب سيناء السيسي الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن عن قت.لي ومصابين بجروح خطيرة في معارك أمس بغزة

ما هو دعاء ليلة الزواج؟.. 16 كلمة تمنع دخول الشيطان وشروره معكما

الأهرام: فوز السيسي بولاية جديدة يدخل مصر مرحلة جديدة من العمل الوطني

خبير يوضح ماذا يعني جفاف الممر الأوسط لسد النهضة مع نهاية الاجتماع الرابع

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في جنوب غزة لـ 29 شهيداً

رضا عبدالعال: كولر سبب خسارة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ