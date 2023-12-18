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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الألعاب النارية تضيء سماء ميدان التحرير احتفالا بفوز الرئيس السيسي |شاهد

صدى البلد

شهد ميدان التحرير، حشد كبير من المواطنين، احتفالات واسعة بالألعاب النارية للتعبير عن فرحتهم بفوز المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية وحصوله على فترة رئاسية جديدة .

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 39702451 بنسبة 89.6% من عدد أصوات الناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى أعلنت عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.

عبد الفتاح السيسي الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

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