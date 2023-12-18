متحدث ائتلاف النزاهة: تحية تقدير للمرأة المصرية على مر التاريخ

قال أيمن عقيل المتحدث باسم ائتلاف النزاهة إن توافد النساء سواء في المحافظات الحضارية او المحافظات الريفية وتواجدهم امام أبواب مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية هذا كان محال تساؤل من الدوليين ومن البعثات ومن المتابعين للشأن المصري.

واشار عقيل خلال مداخلة هاتفية مرئية لفضائية سي بي سي، الى توافد النساء إلى لجان الإقتراع مع اطفالهم وهذا ما يستحق التقدير، وهذا المشهد لم يحدث من قبل في الإنتخابات.

واكد المتحدث باسم ائتلاف النزاهة، أن المرأة ليست نصف المجتمع فقط ولكنها تربي وتعلم النصف الآخر قائلا :" تحية تقدير للمرأة المصرية على مدار التاريخ".