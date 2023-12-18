نتيجة عكست ترابط الشعب.. رابطة تجار السيارات تهنئ الرئيس السيسي

هنأت رابطة تجار السيارات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتوليه فترة جديدة بفوزه في انتخابات الرئاسة المصرية.

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، إن الانتخابات الرئاسية عكست مدى ترابط الشعب المصري وتكاتفه بمختلف طبقاته.

وأضاف أبو المجد أن جميع العاملين وتجار الرابطة يؤيدون ويبايعون الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لتكملة النهوض بالدولة المصرية .

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، ان الفترة الماضيى كانت صعبة والفترة القادمة اصعب ، لذلك نحتاج الى اتحاد جميع قطاعات الدولة المصرية ، وزيادة نسب الصناعة المحلية .

وطالب رئيس رابطة تجار السيارات ، وضع أولوية لقطاع السيارات المصرى والتركيز على ملف الصناعة لأن هناك دولة بأكملها اقتصادها قائم على هذه الصناعة .