عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نتيجة عكست ترابط الشعب.. رابطة تجار السيارات تهنئ الرئيس السيسي

صدى البلد

هنأت رابطة تجار السيارات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتوليه فترة جديدة بفوزه في انتخابات الرئاسة المصرية.

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، إن الانتخابات الرئاسية عكست مدى ترابط الشعب المصري وتكاتفه بمختلف طبقاته.

وأضاف أبو المجد أن جميع العاملين وتجار الرابطة يؤيدون ويبايعون الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لتكملة النهوض بالدولة المصرية .

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، ان الفترة الماضيى كانت صعبة والفترة القادمة اصعب ، لذلك نحتاج الى اتحاد جميع قطاعات الدولة المصرية ، وزيادة نسب الصناعة المحلية .

وطالب رئيس رابطة تجار السيارات ، وضع أولوية لقطاع السيارات المصرى والتركيز على ملف الصناعة لأن هناك دولة بأكملها اقتصادها قائم على هذه الصناعة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

تعليق قوي من أحمد موسى على تأخر الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي.. فيديو

الأهلي يخسر أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

أمطار بالقاهرة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن التفاصيل

مش مشفرة| 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.. اضبط ترددها الآن

ترشيحاتنا

سعر الذهب الآن بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

كتائب القسام تسقط قتلى وجرحى في استهداف قوة صهيونية بمبنى وسط غزة

بريطانيا ترصد طائرتين مسيرتين بالقرب من خليج عدن.. وتوجه رسالة للسفن

تعليق غير متوقع من أحمد موسى على خسارة الأهلي.. ورسالة خاصة للجمهور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدقيق السميد .. طريقة عمل صوابع زينب بدون تكاليف

طارق حامد يربك حسابات فيتوريا.. البرتغالي يستقر على قائمة الفراعنة في أمم أفريقيا

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ