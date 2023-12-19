حلمي النمنم: الشعب المصري استشعر الخطر وهو ما دفعه للاحتشاد خلف الدولة

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية كانت مميزة، خاصة بعد إدراك الشعب المصري، أن الدولة المصرية أمما تحديات كبيرة تواجهها.

وقال حلمي النمنم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه لاول مرة في تاريخ الإنتخابات الرئاسية نسبة الأصوات الباطلة تكون قليلة، مؤكدا أن الشعب المصري استشعر الخطر وهو ما دفعه للاحتشاد خلف الدولة.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أنه لا بد أن نحيى الاعلام المصري في المشهد الانتخابي، مؤكدا أن الإعلام المصري نجح في نقل الصورة والمشهد بحيادية تامة.

أعاد القضية الفلسطينية

وأشار حلمي النمنم إلى أن السابع من أكتوبر أعاد القضية الفلسطينية للمشهد من جديد.