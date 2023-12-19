أهمها تقوية المفاصل.. فوائد شوربة العظام

شوربة العظام أو العصير العظمي هي واحدة من الأطعمة التي تحظى بشعبية كبيرة وتعتبر جزءًا من العديد من التقاليد الغذائية في مختلف الثقافات. وتتميز بتحضيرها عن طريق طهي العظام في الماء لفترة طويلة مع إضافة الخضروات والتوابل.

وكشف موقع هيلثي عن بعض الفوائد المحتملة لشوربة العظام:

غنية بالمغذيات: تحتوي شوربة العظام على مجموعة متنوعة من المغذيات المهمة مثل البروتينات والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكولاجين. هذه المغذيات تلعب دورًا في صحة العظام والمفاصل، وتعزيز الجهاز المناعي، وتعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر.

تعزيز الصحة الهضمية: العظام تحتوي على الجيلاتين الذي يساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء. قد يساهم تناول شوربة العظام في تخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي وتهدئة الأمعاء.

دعم صحة المفاصل: تحتوي شوربة العظام على الكولاجين الذي يعتبر مكونًا أساسيًا للمفاصل والأربطة والأنسجة المتصلة. قد يساهم استهلاك الكولاجين من شوربة العظام في تقوية المفاصل وتخفيف آلام التهاب المفاصل.

تعزيز الهضم والشبع: تحتوي شوربة العظام على محتوى عالي من البروتين، والذي يمكن أن يعزز الشبع ويساعد في تنظيم الهضم وتحسين التمثيل الغذائي.

تعزيز صحة الجهاز المناعي: يحتوي العصير العظمي على مركبات مضادة للالتهاب والأحماض الأمينية الضرورية التي تدعم صحة الجهاز المناعي وتعزز الوقاية من الأمراض.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن هناك حاجة للأبحاث الإضافية لتأكيد فوائد شوربة العظام وتحديد تأثيرها الدقيق على الصحة. قد يكون الفوائد المذكورة أعلاه نتيجة لتركيبة مغذية ومتوازنة وليس فقط لشوربة العظام بشكل فردي.