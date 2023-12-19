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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد متعب يكشف عن فرص الأهلي في برونزية كأس العالم للأندية

صدى البلد

كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، عن فرص الفريق في حسم الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية: “الأهلي فرصه كبيرة في المركز الثالث وكان يقدر ينافس على النهائي ولكنه أضاع الفرص”. 

انتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

 

 

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

 

 

 

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