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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلان متتاليان لـ أم كلثوم بـ ساقية الصاوي .. 4 يناير

صدى البلد

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم 4 يناير المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

وحرص المحامي ياسر قنطوش على توجيه الشكر للمطرب عمرو مصطفى بعد  إنهاء خلافه مع ورثة أم كلثوم بعد تجسيدها بالذكاء الاصطناعي.

كان نبيل المرسي والد سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم وزوج جيهان الدسوقي الحفيدة الثانية لأم كلثوم كشف عن الإجراءات القانونية التى تتخذها الأسرة تجاه الملحن عمرو مصطفى بعدما أعلن عن تقديم أغاني لأم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وقال نبيل المرسى فى تصريح خاص لـ صدى البلد : “إن أسرة كوكب الشرق أم كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية ضد عمرو مصطفى وهو ما يقوم به المحامى ياسر قنطوش”.

وأضاف نبيل المرسى: إننا نلجأ إلى القضاء حفاظا على حقوق كوكب الشرق أم كلثوم لأنها تعد أحد الرموز فى مصر وخاصة أن عمرو مصطفى لم يتواصل معنا من أجل ما ينوي فعله.

وأوضح نبيل المرسى: عندما تم تنفيذ مسلسل أم كلثوم الذى قامت ببطولته الفنانة صابرين حرص فريق عمل المسلسل على التواصل مع الأسرة وتحديدا مع الراحل محمد الدسوقي حفيد شقيقة أم كلثوم وكانت هناك كثير من المعلومات التى تم توفيرها لفريق العمل لذلك خرج العمل صادقا ومعبرا عن حياة أم كلثوم

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