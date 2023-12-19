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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يجتمع باللجنة العامة لحماية الطفل

صدى البلد

برئاسة المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، عقدت اللجنة العامة لحماية الطفل الاجتماع الشهري لها بحضور الدكتورة هدى المغربي السكرتير العام  لمحافظة الأقصر.

وتناول الاجتماع ما جاء بالكتاب الدوري ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٣ ومناقشة ما ورد للوحدة العامة من بلاغات من خط نجدة الطفل مع مناقشة كيفية  تيسير العمل مع الجهات التنفيذية  لسرعة الاستجابة على ما يرد من بلاغات خاصة مايقع منها تحت بند الخطر المحدق.


وأكد محافظ الأقصر على الاستجابة العاجلة والفورية لما يرد من بلاغات سواء عن طريق خط النجدة أو النيابات المختصة ، كما ناقش محافظ الاقصر الخطة المقترحة لشهر ديسمبر حيث أطلقت الوحدة العامة بديوان عام المحافظة ( مبادرة ابنائنا مستقبلنا) والتي تهدف إلي توعية الاطفال وأولياء الأمور بطرق الاستغلال وابتزاز الاطفال خاصة عن طريق السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وكيفية حماية الاطفال من هذا النوع من الاستغلال والابتزاز .
وأكدت نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل  علي  تقديم كافة  الدعم لأطفالنا بدور الرعاية وسرعة الانتهاء من إجراءات استخلاص الرقم القومي للأطفال ممن بلغ السن القانوني  والسير في الإجراءات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.

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