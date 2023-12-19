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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بمدينة 15 مايو

صدى البلد

أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عن طرح 7 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وصيدلية، بسوق منطقة زهور مايو بالمدينة، للبيع بمزاد علني.

وأوضح جهاز مدينة 15 مايو، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الإثنين الموافق 15/1/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

فيما جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن طرح 2 مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لتنفيذ أعمال زراعة وتشجير طريق حسن علام بالنخيل والأشجار المثمرة، ومغطيات التربة بالمدخل الغربي بالمدينة، وتنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة رفع الصرف الصحي ( أ) قطر 1000 مم على مصافي المرحلة الأولى لمحطة برك الأكسدة بالمدينة.

15 مايو منطقة زهور مايو جهاز تنمية صيدلية انشطه متنوعة

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