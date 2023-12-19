حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ١١١٣ لسنة ٢٠٢٣ والمقامة من شركة أندية وادى دجلة ضد جمعية النخيل بحكم واجب النفاذ قاضي منطوقه:

بتمكين الشركة المدعية "شركة أندية وادى دجلة" وكافة الأعضاء المنتفعين بنادي وادى دجلة (النخيل) ورواده وموظفيه من حق المرور من كافة بوابات المجمع السكني المسمى "منتجع النخيل" الكائن بناحية التجمع الأول القاهرة الجديدة محافظة القاهرة والتابع للجمعية المدعى عليها "جمعية النخيل".

وتتوجه أندية وادى دجلة بالشكر لقضاء مصر العادل وإلى جميع أجهزة الدولة الساهرة على إعلاء الحق وتنفيذ العدالة، وإذ ننتهز الفرصة لشكر جميع أعضاء النادي الكرام على تعاونهم المستمر وتفهمهم للموقف خلال الفترة العصيبة الماضية، كما نعاهدهم أن نعمل دائمًا على الحفاظ على كافة حقوقهم ومصالحهم.

حكم قضائي واجب النفاذ بتمكين أعضاء نادى وادى دجلة النخيل الدخول من كافة بوابات منتجع النخيل

حكم قضائي واجب النفاذ بتمكين أعضاء نادى وادى دجلة النخيل الدخول من كافة بوابات منتجع النخيل