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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قريبا .. أردوغان يعلن عن محادثات مع بوتين بشأن صفقة الحبوب

بوتين واردوغان
بوتين واردوغان

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا لحث موسكو على إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود، وفقا لقناة هابرتورك التركية وغيرها.

وقال أردوغان للصحفيين، خلال رحلته عائدا من بودابست: "قريبا، سنتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونخبره أنه يجب أن نعيد ممر الحبوب (البحر الأسود) مهما حدث".

وأضاف "إن شاء الله، من خلال تلقي رد إيجابي منه، يمكننا الاستمرار في طريقنا".

وفي يوليو الماضي، انسحبت روسيا من الصفقة - التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة - والتي سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان من موانئها في البحر الأسود، قائلة إن لا يجرى تسليم الحبوب إلى أفقر الدول كما هو متفق عليه وأنه لا يزال يواجه حواجز أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقالت موسكو يوم الأحد إنها ليس لديها مصلحة في تمديد الصفقة.

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