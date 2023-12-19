"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

أعلن الملياردير جيف بيزوس عن سبب استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" العملاقة للتكنولوجيا التي أسسها عام 1994 قائلًا أنه يرغب في تكريس وقته وطاقته لنقل البشر إلى الفضاء من خلال شركته الفضائية.

وأكد "بيزوس" رئيس شركة "بلو أورجين Blue Origin" لتكنولوجيا الفضاء أنه يأمل في مستقبل يكون فيه الفضاء متاحًا للجميع ويسكن به تريليون إنسان. مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك ستكون من خلال بناء مستعمرات فضائية ضخمة وهو ما يعملون عليه الآن.

مستعمرات فضائية في كواكب متعددة

وأضاف جيف بيزوس في لقاء بودكاست ليكس فريدمان Lex Fridman Podcast أن سيعمل على نقل البشر إلى الفضاء لكي يعيشوا في مستعمرات فضائية على كواكب متعددة. مستكملًا حديثه بأن ذلك سيتم من خلال بناء مليون مستعمرة بشرية في الفضاء، ليعيش مليون شخص بكل مستعمرة منهما.

وأسس جيف بيزوس شركة أمازون العملاقة للتكنولوجيا عام 1994، وتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي بها في عام 2021 لكنه لا يزال يحتفظ بمنصبه في مجلس الإدارة الخاص بها.