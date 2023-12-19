مساعد الرئيس الأمريكي السابق: بايدن أصبح أسوأ عدو لنفسه

قال أحد المساعدين السابقين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن بايدن أصبح أسوأ عدو لنفسه بسبب جدول عمله المزدحم.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، قال مساعد سابق لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه، معلقا على عبء العمل على الزعيم الأمريكي في سنه - بلغ بايدن 81 عاما في نوفمبر: “إنه أسوأ عدو له عندما يتعلق الأمر بجدول أعماله”.

وبحسب مسؤولين سابقين وحاليين في الإدارة الأمريكية، فإن بايدن يسعى للقيام بالمزيد من الرحلات والفعاليات أكثر مما ينبغي، نظراً إلى أن رئيس الدولة الحالي هو أكبر رئيس أمريكي سناً حيث يبلغ من العمر 81 عاماً.

وأكد موقع “أكسيوس”، أن “عددا من المساعدين الحاليين والسابقين يعتقدون أن بايدن لا يفهم كم قد يكون عمره”.

ولفت إلي أن “زوجة الرئيس، جيل بايدن، منغمسة بعمق في جدول عمل الزعيم الأمريكي، حيث تراقب جدوله الزمني لمنحه أكبر قدر ممكن من الوقت للراحة وتعديل نظامه الغذائي.

وفي الوقت نفسه، يشعر بايدن بالإحباط عندما يعتقد الناس أنه أكبر من أن يكون قائدا أعلى للقوات المسلحة رئيسا لأمريكا.