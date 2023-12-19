معظمهم معارضون.. استطلاع رأي يكشف موقف الأمريكيين من تعامل بايدن مع حرب غزة

كشف استطلاع للرأي، نشر اليوم الثلاثاء، أن معظم الأمريكيين يعارضون تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وجد استطلاع نيويورك تايمز/جامعة سيينا أن 57٪ من الأمريكيين لا يوافقون، و33٪ يوافقون، والباقي لم يحددوا موقفهم بعد.

ووجد الاستطلاع أيضا انقساما بين الناخبين الأصغر سنا وكبار السن.

كما وجد الاستطلاع أنه من بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، لا يوافق ما يقرب من ثلاثة أرباعهم على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع الصراع.

وينقسم الأمريكيون أيضا حول المسار الذي يجب أن يتبعه بايدن. وقال حوالي 44 في المائة إن إسرائيل يجب أن تنهي حملتها العسكرية؛ في حين قال 39 في المائة إن إسرائيل يجب أن تمضي قدما.

بينما قال ثمانية وأربعون في المائة من جميع الأصوات إنهم يعتقدون أن إسرائيل لا تتخذ احتياطات كافية لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين في غزة.

وجد الاستطلاع أيضا أن 48٪ يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب، منافس بايدن المحتمل في انتخابات السنوات المقبلة، سيقوم بعمل أفضل في التعامل مع الصراع بين إسرائيل وحماس؛ في حين يعتقد 38٪ فقط أن بايدن سيقوم بعمل أفضل.