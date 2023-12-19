وكيل صحة القليوبية يوجه بعلاج مسنة بالرمد خلال جولته ببنها ..صور

تفقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية ميت الحوفيين التابعة لمدينة بنها ، والمقامة علي مدار يومين أمس واليوم، بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة سير العمل داخل المنظومة الصحية بالقليوبية.



وتضم القافلة كافة التخصصات والعلاج والفحوصات بالمجان إلي جانب الكشف عن الأمراض المزمنة، وعمل تقارير للعلاج علي نفقة الدولة، بالاضافة إلي عمل تثقيف صحي للمترددين.



وأوصي وكيل الوزارة مسئول الصيدلة بضرورة المتابعة المستمرة وتوفير أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الطوارئ.

وعلي هامش زيارته تفقد الجزار الوحدة الصحية بميت الحوفيين، وتلاحظ أثناء المرور احتياج الوحدة لبعض الترميمات ورفع الكفاءة الخفيف، وكلف الدكتورة عزة صابري مدير الإدارة الصحية ببنها بمتابعة هذا الشأن والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة بدأ الاجراءات في أسرع وقت.

وأثناء المرور تأكد وكيل الوزارة من تواجد الفريق الطبي كاملا ، وتأكد أيضا من توافر كافة الأدوية والمستلزمات، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للوحدة، وقام بتكليف طبيب أول الوحدة بالمتابعة المستمرة لسير العمل ولنظافة الوحدة.

وكلف وكيل الوزارة أحد أعضاء القافلة باصطحاب سيدة مسنة لمستشفي رمد بنها لإستكمال علاجها وعمل اللازم لها.

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