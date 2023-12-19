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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال افتتاح تطوير المركز التكنولوجي التمويني بمدينة رأس سدر

محافظ جنوب سيناء: لا عجز بالسلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي يكفي لعدة شهور

فودة
فودة

أكد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه لا يوجد عجز في أي من السلع الغذائية على مستوى المحافظة، بالإضافة لوجود مخزون استراتيجي كاف لعدة شهور، مشيرا إلى ان المخزون الاستراتيجي بمدينة رأس سدر كبير ، و مخزون السكر بها يكفي 10 شهور، والزيت يكفي لمدة 7شهور،  والمكرونة تكفي لمدة 5شهور، والدقيق يكفي لمدة 4 شهور، وباقي السلع الغذائية تكفي لمدة 4 شهور..
وأكد على استمرار فتح معرض محاربة الغلاء بكافة مدن المحافظة، وتوفير جميع السلع الغذائية بها بأسعار مخفضة، بجانب توفير بونات للأسر الأولي بالرعاية لصرف السلع الغذائية بالمجان، وتبلغ قيمة البون 200جنيه. إضافة إلي كميات الغذاء التي يضخها  جهاز الخدمة الوطنية لمواطني المحافظة بأسعار مدعمة.
جاء ذلك  اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال تطوير المركز التكنولوجي التمويني لخدمة المواطنين بمدينة رأس سدر،  بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، و اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والمحاسب ابراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة..
وأشاد المحافظ، بالمركز التكنولوجي، والخدمات المميكنة التي تقدم من خلاله لمنتفعي الخدمات التموينية بمدينة رأس سدر.
ووجه بضخ كميات من السلع المخفضة في الفروع التابعة لمديرية التموين، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من جشع واستغلال التجار.
وقال  وكيل وزارة التموين، إن المركز جرى تطويره ضمن خطة ميكنة المصالح الحكومية بالمحافظة، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، ويخدم  نحو 4100 بطاقة تموينية بعدد 11150 مستفيد من حاملي البطاقات التموينية من خلال إجراء عمليات استخراج  بدل التالف والفاقد خلال 15  يوم فقد، كما يخدم التجار التموينيين من خلال مراجعة وصرف الاستعواضات الخاصة بهم.
وأوضح أنه جرى  تطوير المركز التكنولوجي التمويني، بتكلفة 2 مليون جنيه، بهدف تقديم خدمات للمواطنين عالية الجودة.

كما افتتح المحافظ إنشاء فرع جديد لدلتا ماركت بقرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر بتكلفة لا تتجاوز المليون جنيه، بهدف تقديم الخدمات التموينية أهالي القرية، وتفقد مركز الجملة للسلع الغذائية  التموينية والحرة  التابع لمديرية التموين.

جنوب سيناء رأس سدر المركز التكنولوجي التمويني فودة

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