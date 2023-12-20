الجرأة جزء من شخصيتي| يسرا تكشف: رفضت دورا في هوليوود بمليون دولار.. وهذا سر لقب “النجمة المعلبة”

في عالم الفن والتمثيل، تبرز النجمات اللامعات اللواتي قطعن مساراً فنياً استثنائياً، ومن بين هؤلاء الفنانات يبرز اسم الفنانة يسرا ورحلتها الفنية الطويلة جعلتها واحدة من أبرز نجمات الوطن العربي، حيث أثبتت نفسها بأدوارها المميزة والمحترفة.

كواليس مهرجان الجونة السينمائي: حوار مع يسرا

في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت لحظة فريدة لمحبي الفن حيث تواجدت يسرا في جلسة نقاشية أدارتها ماريان خوري، المنتجة الفنية للمهرجان.

وخلال هذا اللقاء، كشفت يسرا عن جوانب عديدة من حياتها الفنية وكواليس مسيرتها المهنية.

