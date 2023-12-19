تريزيجيه يسجل في مباراة طرابزون وإسطنبول سبور بالدوري التركي

نجح محمود حسن تريزيجيه، في افتتاح التسجيل لفريقه طرابزون التركي في مرمى فريق إسطنبول سبور، في المباراة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من منافسات الدوري التركي.



وسجل تريزيجيه في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، إلا أن اللاعب معمر ساريكايا نجح في تعديل النتيجة لفريق إسطنبول سبور في الدقيقة 39 من عمر الشوط الاول الذي انتهى قبل قليل.

ويقود محمود حسن تريزيجيه فريق طرابزون أمام اسطنبول سبور ضمن منافسات الجولة 17 من منافسات الدوري التركي.



ويلعب تريزيجيه مباراته الثانية عشر في الدوري التركي هذا الموسم، بعد غيابه لأربع مباريات بسبب الإصابة.



وسجل تريزيجيه 3 أهداف وصنع هدفين خلال 12 مباراة خاضها بالدوري التركي في الموسم الحالي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة.

ويبتعد طرابزون بفارق 3 نقاط فقط عن قيصري سبور صاحب المركز الثالث.

بينما يتقاسم فنربخشة مع جالاتا سراي صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.