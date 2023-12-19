جامعة حلوان تطلق ندوات توعوية عن مبادرة حياة كريمة بالكليات.. وقنديل: تسهم في صقل انتماء الشباب لبلدهم

جامعة حلوان تطلق ندوات توعوية بمبادرة حياة كريمة بالكليات

رئيس جامعة حلوان : حياة كريمة لها دور في تحقيق التنمية المجتمعية

نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل علي صقل انتماء الشباب لمجتمعهم عن طريق العمل المجتمعي

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، لما لها من دور في تنمية و تطوير المجتمع .

وتهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بدور الجامعة في تعزيز التضامن ودعم المبادرات الاجتماعية، وأشار إلى أهمية تمكين الأسر المنتجة والشباب الطلاب في بناء مستقبل أفضل لمصر، وحث على ضرورة دعم مبادرات الشباب والمبدعين و اهميتها في دعم الطلاب الغير قادرين .

وتابع قنديل ان المشاركة بالمبادرات المجتمعية لها دور هام في تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2019، متوجها بالشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن عن رغبة الجامعة في إطلاق مشروع مشترك مع "حياة كريمة" يهدف لوضع لوحة داخل كل منزل بتلك القرى، ونأمل أن يكون فى كل قرية متحف لتجسيد صور الشخصيات والرموز الوطنية المصرية إسهامًا في نشر الوعي بتاريخ وأبطال مصر .



وتابع الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة شاركت بقوة في أنشطة المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن حيث نظمت الجامعة العديد من القوافل التنموية المتكاملة والتى شملت جميع تخصصات كليات الجامعة، كما ساهمت الجامعة فى مبادرة محو أمية .

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن هذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.



وقد عقدت كلية الآداب بجامعة حلوان ندوة توعوية تحت عنوان "مبادرة حياة كريمة وثقافة العمل التطوعي"، بهدف التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في العمل التنموي والتطوعي.

وأقيمت الندوة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها حسني عميدة كلية الآداب.

وتناولت الندوة نشأة المبادرة وتطورها وأهم مجالات نشاطها والخدمات التي تقدمها كمشروع تنموي يستهدف القرى والأحياء الفقيرة.

وحضر الندوة 228 طالباً وطالبة من أقسام الكلية المختلفة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشرف على الندوة الدكتورة أماني السيد، وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما شارك في إعدادها الدكتور محمد عبد المنعم من قسم الفلسفة. وحاضر خلال الندوة كل من الدكتور محمد فريد والدكتورة سما الشافعي من مبادرة حياة كريمة.

كما افتتح الدكتور السيد قنديل منفذ مؤسسة حياة كريمة داخل جامعة حلوان وذلك بهدف التعريف بالبرامج والتدريبات التي تقدمها المؤسسة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بما يحقق التنمية المستدامة.

وخلال كلمة الدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، أوضحت أن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية حريص على المضي قدما في المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وذلك من خلال تنظيم العديد من القوافل المجتمعية المتنوعة والندوات التثقيفية التي تستهدف خدمة أهالي قرى المبادرة، ودمج طلاب الجامعة في الخدمات المجتمعية لرفع روح الولاء والانتماء لديهم من خلال مشروعات التخرج الخاصة بتطوير وتجميل مداخل القرى.