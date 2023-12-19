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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الصين تسيطر على القطب الجنوبي وتبني تليسكوبات.. اعرف السبب

القطب الجنوبي
القطب الجنوبي

تخطط الصين لتركيب مجموعة تلسكوبات جديدة حول القطب الجنوبي، وقد أكملت أخيراً التشغيل التجريبي لنموذجها الأولي في القارة المتجمدة.

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ومن المتوقع أن يتكون المشروع الجديد، المسمى مجموعة «تيانمو» للمراقبة الفلكية على النطاق الزمني للقارة القطبية الجنوبية، من 100 تلسكوب صغير القطر وواسع النطاق في منطقة القطب الجنوبي، حيث يغطي كل تلسكوب مساحة سماء تبلغ 10000 درجة مربعة.

وستقوم هذه التلسكوبات البصرية بالمراقبة المستمرة خلال الليل القطبي كل عام، وفقاً لما أفاد مصمموها من مرصد شانغهاي الفلكي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتم نقل النموذج الأولي للمجموعة إلى محطة تشونغشان الصينية خلال البعثة العلمية الـ39 للبلاد في القطب الجنوبي؛ حيث انطلقت كاسحتا جليد صينيتان في الرحلة الاستكشافية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وقطعتا أكثر من 60 ألف ميل بحري على مدار 163 يوماً.

وابتداء من 20 فبراير(شباط) 2023، أكمل النموذج الأولي عمليات مراقبة خالية من المشاكل لمدة 248 يوماً متتالياً، ليحصل على كمية كبيرة من البيانات خلال الليل القطبي في القطب الجنوبي.

 

القطب الجنوبي

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