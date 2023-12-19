طارق فهمي: العملية الأنتخابية أكدت ربح الجميع من المشهد السياسي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ، إن العملية الإنتخابية ٢٠٢٤ اكدت ان الجميع ربح من المشهد السياسي، فالجميع من القوة السياسية بما فيها الثلاثة أحزاب وممثليهم في الإنتخابات ربحوا من تقديم أنفسهم للحياة السياسية ، وهذا هو ثمرة الحوار الوطني طوال عام كامل.

واكد فهمي خلال لقائه بالإعلامي محمد مصطفي شردي، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، ان الحوار الوطني ناقش رؤي ومقاربات ورفعت توصيات للرئيس السيسي، كما شهدت الدولة حالة حراك سياسي وحزبي.

الكورة فى ملعب الأحزاب السياسية

وأشارأستاذ العلوم السياية، ألى ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في غاية الأهمية عقب اعلان نتيجة الإنتخابات مهمة فيما يخص الحوار الوطني وانه سوف يستكمل قريبا، قائلا:" الكورة في ملعب الأحزاب السياسية" لان الشعب المصري بدأ يتعرف على الأحزاب ونشأ بينهم لغة حوار كبيرة.