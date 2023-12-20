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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يغفر الله ذنوب الميت بدعاء الأحياء له؟.. الإفتاء: كرم الله واسع

الميت
الميت

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: (هل يغفر الله ذنوب الميت بدعاء الأحياء له؟

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وقال الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن الله كريم وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وهو واسع العطايا والفضل.

وأضاف، أنه يُستحب للحي أن يدعو للميت ويخرج له الصدقات ويهب ثوابها للميت، وعليه أن يكون علي يقين بأن كرم الله وعطاءه واسع.

هبة ثواب القرآن للميت

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة القرآن وهبة ثوابه للمتوفي سواء كان والدًا أو أمًّا أو قريبًا أو عزيزًا، منوهًا أن ثوابه سيكون أيضًا للقارئ ولا ينقص منه شيء.

وأضاف، أنه يجوز للإنسان على سبيل الدعاء أن يقول مثلًا: "اللهم هب مثل ثواب عملي هذا أو قراءتي هذه إلى فلان أو فلانة، حيًّا كان أو ميتًا".. وهبة الثواب على جهة الدعاء مما اتفق عليه العلماء.

وذكر أن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت وهذا باتفاق الفقهاء، وقراءة القرآن صدقة من الصدقات التى يقدمها الحى للميت حيث قال سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علمًا ينتفع به أو ولدًا صالح يدعو له".

وهناك اختلاف بين الفقهاء فالشافعية يرون أن قراءة القرآن لا يصل ثوابه للميت أما المالكية يرون أن قراءة القران يصل ثوابها للميت وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية.

وأوضح، أن العبادات البدنية كالصلاة وقراءة القرآن والصوم يصل ثوابها إلى المتوفى، حسبما أشارت جميع المذاهب الفقهية من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة.

وأضاف، أنه يجوز للمسلم أن يهب ثواب قراءة القرآن للمتوفى سواء أكان واحدا أم أكثر من ذلك، وبعدما ينتهى المسلم من قراءة آيات القرآن التى يريد أن يهب ثوابها لأكثر من واحدة من المتوفين عليه أن يقول هذا الدعاء: «اللهم إنى اهب ثواب هذا القرآن لفلان وفلان وفلان» ويذكر جميع الأسماء التى يريد أن يهب لهم الثواب.

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