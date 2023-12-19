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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس

صدى البلد

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي طلب بنزول فرق تفتيش ومتابعة على نحو مفاجئ للمديريات والإدارات والمدارس لمتابعة الأداء الخاص بالمديريات وتنفيذ التكليفات الصادرة من الوزارة ومتابعة نسب الغياب في المدارس ومطابقتها مع نسب الغياب التي تُرْسَل من المديريات.

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه البنية التكنولوجي لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جاهزة وسُلِّمَت الطلاب التابلت، كما سيتدربون على كيفية الإجراءات والخطوات لدخولهم منصة الامتحان، وإذا تبين عدم جاهزية أي مدرسة كبنية تكنولوجية سيمتحن الطلاب ورقيا.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تحاول بقدر الإمكان الرد على كل التساؤلات المتعلقة بالرأي العام أو أولياء الأمور على نحو سريع، لكن هناك بعض الإجراءات التي تحكم، مثل المتابعة والمراجعة لجاهزية المدارس كبنية تكنولوجية للاستعداد للامتحان، ونسب تسليم التابلت في المدارس.

شادي زلطة وزارة التربية والتعليم رضا حجازى التعليم المدارس

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