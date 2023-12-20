رهاننا على الكمية والقيمة «متواضعة».. أستاذ اقتصاد: نصدِّر طن المحاصيل الزراعية بـ500 دولار

أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن الصادرات الزراعية بلغت 6.4 مليون طن وبالمقارنة بالسنوات الماضية هناك زيادات ثابتة منذ 2017، مشددًا على أن الصادرات الزراعية زادت من ناحية الكمية والقيمة.

سعر طن الصادرات الزراعية

وأوضح "صيام"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تغير سعر العملة أفاد الصادرات الزراعية وينعكس على كمية الصادرات، مشددًا على أن زيادة كمية الصادرات يعني أننا نراهن على الكمية وليس على تنافسية نوعية الصادرات، ولم يحدث تحسن في نوعية المنتج الذي نصدره، متابعًا: "طن الصادرات الزراعية بـ500 دولار.. قيمة متواضعة".

مصر من إنتاج الطماطم الخامس على العالم

وأشار إلى أن ترتيب مصر من إنتاج الطماطم هو الخامس على العالم بينما في صادرات الطماطم رقم 20، موضحًا أن هذه الفجوة هو سببها نوعية الطماطم التي يتم إنتاجها وأنها غير صالحة للتصدير، مؤكدًا أن نوعية الطماطم والأصناف التي تزرع هي السبب وتحتاج بحوثاً زراعية.