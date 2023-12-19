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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير استراتيجي: مصر تتحمل مسئولية القضية الفلسطينية منذ بدايتها

قطاع غزة
قطاع غزة

قال مصطفى عبد اللاه، خبير استراتيجي، إن مصر تواجه تحديات عديدة في الوقت الحالي، أولها الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وظهور الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة كبرى هي تدعيم وتقوية لشرعية الدولة في المطالبة بحق الدولة المصرية في ضمان أمنها القومي، والمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة. 

حديث حول موقف مصر في القضية الفلسطينية

وأضاف "عبد اللاه"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مصر من أكبر الدول المناصرة للقضية الفلسطينية منذ بدايتها في خمسينات القرن الماضي وهي تتحمل مسؤولية القضية بشكل كبير جدا، سواء في عدد من الحروب حتى منتصف السبعينيات ومن ثم مرحلة السلم والمطالبة على أسس الشرعية الدولية والاتفاقيات التي تمت. 

وتابع، أن هناك محاولة خبيثة للانقلاب على المقررات والاتفاقيات الدولية، والعمل على تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر، ومصر تصدت بشكل حاسم وحازم جدا، واتضح ذلك في كثير من المواقف منها تصريحات الرئيس السيسي والذي تكررت أكثر من مرة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. 

القضية الفلسطينية قطاع غزة الدولة المصرية يوسف الحسيني برنامج التاسعة

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