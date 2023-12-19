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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: مصر القطعة البيضاء الوحيدة في المنطقة

نشأت الديهي
نشأت الديهي

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن  ما يجري في جنوب البحر الاحمر وبالتحديد في باب المندب، يؤثر بشكل مباشر على قناة السويس، لأن تهديدات الحوثي تضر بحركة الملاحة  في القناة ، وبالتالي تؤثر على دخل  عائدات القناة.

حديث عن قوة مصر 

 وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن حدود مصر ملتهبة  في كل مكان، فالوضع في السودان في أسوأ حالاته، حيث يوجد 17 مليون جائع في السودان وفقًا للأمم المتحدة، وأكثر من 7 مليون سوداني هرب من الخرطوم ،والوضع في ليبيا صعب جدًا للغاية ، حيث يوجد حكومة في الشرق، وأخرى في الغرب، معقبًا: "لدينا كوارث جغرافية موجودة،  الوضع خطير للغاية في الدول المجاورة ، لمصلحة من يحدث  على كل حدود مصر". 

ولفت إلى ان المنطقة مشتعلة معقبًا: "هناك زلازل وبراكين في كل المناطق المتاخمة لمصر، سواء في فلسطين أو ليبيا او السوان او اليمن  والله انا بحسد اللي بينام ، كيف يأتي النوم لهؤلاء لا أدري، احنا في مأزق تاريخي غير مسبوق، القطعة البيضاء الوحيدة في المنطقة هي مصر، يا رب سلم".

نشأت الديهي قناة السويس برنامج بالورقة والقلم حدود مصر السودان

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