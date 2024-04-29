الأوقاف تطلق برنامج الكراسي العلمية وشرح مناسك الحج

تطلق وزارة الأوقاف، برنامج الكراسي العلمية على يد نخبة من كبار العلماء بالمساجد الكبرى ابتداء من الأربعاء 8 مايو 2024م بواقع جلسة واحدة في الأسبوع بعد صلاة العشاء.

ويتضمن البرنامج ثلاثة علوم ابتداءً ، هي : التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه ، والفقه وأصوله ، ويسرنا أن ننشر بيانًا بأول عشرة كراسٍ علمية.

برنامج الكراسي العلمية

شرح مناسك الحج

كما تطلق الوزارة برنامج "سلسلة شرح مناسك الحج والعمرة لحجاج عام 1445هـ " ، وذلك كل سبت عقب صلاة العشاء ضمن نشاط ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بداية من السبت القادم ، وذلك كما يلي:

1. السبت الموافق 4 / 5 / 2024م،أعمال الحج والعمرة.

2. السبت الموافق 11 / 5 / 2024م ،محظورات الحج.

3. السبت الموافق 18 / 5 / 2024م ،التيسير في الحج.

4. السبت الموافق 25 / 5 / 2024م ،آداب الحج والعمرة.

5. السبت الموافق 1 / 6 / 2024م ،أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة .

- ويبدأ البرنامج يوم السبت القادم الموافق: 4/ 5/ 2024م، بعد صلاة العشاء بعدد (42) ندوة علمية فقهية ،تحت عنوان " أعمال الحج والعمرة"، وذلك علي النحو التالي:

برنامج الكراسي العلمية

برنامج الكراسي العلمية