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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تطلق برنامج الكراسي العلمية وشرح مناسك الحج

مسجد الحسين
مسجد الحسين

تطلق وزارة الأوقاف، برنامج الكراسي العلمية على يد نخبة من كبار العلماء بالمساجد الكبرى ابتداء من الأربعاء  8  مايو 2024م بواقع جلسة واحدة في الأسبوع بعد صلاة العشاء.

ويتضمن البرنامج ثلاثة علوم  ابتداءً ، هي : التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه ، والفقه وأصوله ، ويسرنا أن ننشر بيانًا بأول عشرة كراسٍ علمية.

برنامج الكراسي العلمية

شرح مناسك الحج

كما تطلق الوزارة برنامج "سلسلة شرح مناسك الحج والعمرة لحجاج عام 1445هـ " ، وذلك كل سبت عقب صلاة العشاء ضمن نشاط ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بداية من السبت القادم ، وذلك كما يلي: 
1. السبت الموافق 4 / 5 / 2024م،أعمال الحج والعمرة.
2. السبت الموافق 11 / 5 / 2024م ،محظورات الحج.
3. السبت الموافق 18 / 5 / 2024م ،التيسير في الحج.
4. السبت الموافق 25 / 5 / 2024م ،آداب الحج والعمرة.
5. السبت الموافق 1 / 6 / 2024م ،أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة .
- ويبدأ البرنامج يوم السبت القادم الموافق: 4/ 5/ 2024م، بعد صلاة العشاء بعدد (42) ندوة علمية فقهية ،تحت عنوان " أعمال الحج والعمرة"، وذلك علي النحو التالي:

برنامج الكراسي العلمية
برنامج الكراسي العلمية
برنامج الكراسي العلمية
الأوقاف العلماء التفسير شرح مناسك الحج

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