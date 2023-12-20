عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: اجتماع عاجل لقيادات جامعة القاهرة مع عدد من البنوك.. وآخر موعد للتسجيل في حاضنة الأعمال RUNS بمركز الابتكار بجامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 


جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا حول أنشطة التحوّل من الاعتماد المؤسسي إلى «البرامجي»

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اجتماع عاجل لقيادات جامعة القاهرة مع عدد من البنوك لدعم المستشفيات

وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ محمد الاتربي رئيس بنك مصر، بروتوكول لدعم مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وذلك بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور إيهاب الشيحي المشرف على إدارة مستشفى الفرنساوي، و نصر الروبي رئيس قطاع مكتب رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قيادات جامعة القاهرة وبنك مصر.

اليوم.. آخر موعد للتسجيل في حاضنة الأعمال RUNS بمركز الابتكار بجامعة عين شمس

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير عن اخر فرصة للتسجيل فى الحاضنة الرياضية Runs.

أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تطلق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي

أعلنت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ، إطلاق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي 2023، والتي تعد أداة لتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، فضلاً عن كونها طريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقا لأساليب علمية منهجية.

دار العلوم تفوز بالمراكز الأولى في مسابقة الشعر بجامعة القاهرة

فازت كلية دار العلوم جامعة القاهرة،  بالمراكز الأولى في مسابقة الشعر على مستوى جامعة القاهرة.

أحدث أخبار التعليم المنشورة أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أحدث أخبار التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا حول أنشطة التحوّل من الاعتماد المؤسسي إلى «البرامجي»

جامعة حلوان: نعمل علي إعداد برامج تطوير تواكب سوق العمل بكافة المراحل الدراسية

جامعة حلوان: شراكات دولية ومحلية لمواكبة التحول الرقمي

جامعة حلوان تطلق ندوات توعوية عن مبادرة حياة كريمة بالكليات.. وقنديل: تسهم في صقل انتماء الشباب لبلدهم

جامعة حلوان تعلن عن نتائج مسابقة القرآن الكريم

تربية حلوان تطلق المؤتمر العلمي 21 والدولي الـرابع لها خلال فبراير المقبل

إعلان نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية بجامعة حلوان

جامعة حلوان تكرم أفضل 40 باحثا لاستشهاداتهم العلمية

ترشيحاتنا

في اجتماع مغلق.. ماذا دار بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس حركة حماس؟

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

أبرزها التحول الرقمي والذكاء الصناعي.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون

انتهاك المساواة| عريضة جديدة للرئاسة الأوكرانية تدعو لتعبئة النواب والمسئولين الأوكرانيين

بعد الصين.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا ولا أنباء عن ضحايا

اتحاد الكرة يعاقب الأهلي بخصم مليون جنيه من مستحقاته .. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

فيديو

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ