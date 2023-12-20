عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار العلوم تفوز بالمراكز الأولى في مسابقة الشعر بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

فازت كلية دار العلوم جامعة القاهرة،  بالمراكز الأولى في مسابقة الشعر على مستوى جامعة القاهرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، أن جماعة الشعر بكلية دار العلوم هي منبت لتخريج جيل من الشعراء الشباب المبدعين، الذين يحصلون على أفضل الجوائز في مصر والوطن العربي.

وهنأ الدكتور أحمد بلبولة ، طلاب الكلية الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الشعر على مستوى جامعة القاهرة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ولدار العلوم دوام التقدم والازدهار.
الطلاب الفائزون:
أولاً: في شعر الفصحى:
1- المركز الأول: الطالب شريف محمد 
2- المركز الثاني: الطالبة نجاح الجوهري 
3- المركز الثالث: الطالب طارق أشرف طارق
ثانيًا: في شعر العامية: 
1- المركز الأول: الطالب محمد صابر 
 

txt

جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية لطلاب الدراسات العليا

txt

حقوق القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا 31 ديسمبر

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ،  أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيف الإنجليزي (كيو إس) لمعايير التنمية المستدامة QS World University Rankings: Sustainability 2024، مشيرا إلى أن احتلال جامعة القاهرة مراكز متقدمة خطوة جديدة من سلسلة نجاحاتها في كافة التصنيفات العالمية خلال الاعوام السابقة واخرها التصنيفات الصادرة لعام 2023.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة حققت نجاحا كبيرا في التصنيف الجديد حيث جاءت في المرتبة 106 عالمياً في معيار تبادل المعرفة (Knowledge Exchange)، وذلك نتيجة لتوسع الجامعة خلال الفترة الماضية في التعاون مع كبري الجامعات العالمية سواء كانت الامريكية او الاوروبية واليابانية والصينية وذلك في تخصصات المستقبل والتي تتميز بها الجامعات العالمية بما يضع جامعة القاهرة في مصاف الجامعات الكبري العالمية والموثوق بما يخرج عنها من أبحاث علمية تهتم بها الكثير من دول العالم وليس مصر فقط.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن استراتيجية جامعة القاهرة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولذا ظهرت جامعة القاهرة بترتيب متميز في التصنيف الدولي للاستدامة.

كلية دار العلوم جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية دار العلوم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

بعد عرضه مقابل 500 ألف جنيه.. هذا النادي يرغب في ضم محمد صبحي

ترشيحاتنا

3 ألقاب| مانشستر سيتي وجوارديولا وهالاند يحصدون جوائز الـ BBC

الاحتلال يقتحم مناطق في طوباس والخليل ونابلس بالضفة

ضربة لـ أوكرانيا.. الشيوخ الأمريكي لن يقر حزمة المساعدات هذا العام

عدم السيطرة على السماء.. زيلينسكي يكشف سبب فشل الهجوم المضاد

أسعار الذهب اليوم .. وقيمة غير متوقعة في عيار 21 الآن

حكم العلاج بالرقية من القرآن.. هل يجوز طلبها من الصالحين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحدث صيحات الموضة.. روبي تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة على إنستجرام |شاهد

«الكرف» صاحب الصوت الرخيم.. لماذا ضرب محيي الدين عبدالمحسن «المخرج» علقة ساخنة نقلته إلى المستشفى؟

برج الثور.. في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة

فيديو صادم يوثق جرائم جديدة تضاف إلى صحيفة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ