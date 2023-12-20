دار العلوم تفوز بالمراكز الأولى في مسابقة الشعر بجامعة القاهرة

فازت كلية دار العلوم جامعة القاهرة، بالمراكز الأولى في مسابقة الشعر على مستوى جامعة القاهرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، أن جماعة الشعر بكلية دار العلوم هي منبت لتخريج جيل من الشعراء الشباب المبدعين، الذين يحصلون على أفضل الجوائز في مصر والوطن العربي.

وهنأ الدكتور أحمد بلبولة ، طلاب الكلية الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الشعر على مستوى جامعة القاهرة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ولدار العلوم دوام التقدم والازدهار.

الطلاب الفائزون:

أولاً: في شعر الفصحى:

1- المركز الأول: الطالب شريف محمد

2- المركز الثاني: الطالبة نجاح الجوهري

3- المركز الثالث: الطالب طارق أشرف طارق

ثانيًا: في شعر العامية:

1- المركز الأول: الطالب محمد صابر



جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيف الإنجليزي (كيو إس) لمعايير التنمية المستدامة QS World University Rankings: Sustainability 2024، مشيرا إلى أن احتلال جامعة القاهرة مراكز متقدمة خطوة جديدة من سلسلة نجاحاتها في كافة التصنيفات العالمية خلال الاعوام السابقة واخرها التصنيفات الصادرة لعام 2023.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة حققت نجاحا كبيرا في التصنيف الجديد حيث جاءت في المرتبة 106 عالمياً في معيار تبادل المعرفة (Knowledge Exchange)، وذلك نتيجة لتوسع الجامعة خلال الفترة الماضية في التعاون مع كبري الجامعات العالمية سواء كانت الامريكية او الاوروبية واليابانية والصينية وذلك في تخصصات المستقبل والتي تتميز بها الجامعات العالمية بما يضع جامعة القاهرة في مصاف الجامعات الكبري العالمية والموثوق بما يخرج عنها من أبحاث علمية تهتم بها الكثير من دول العالم وليس مصر فقط.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن استراتيجية جامعة القاهرة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولذا ظهرت جامعة القاهرة بترتيب متميز في التصنيف الدولي للاستدامة.