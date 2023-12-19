حقوق القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا 31 ديسمبر

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا .

وقال الدكتور محمد سامح، أن طلاب الدراسات العليا تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 يوم الأحد 31 ديسمبر

كما أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة تعليمات هامة قبل بدأ الأمتحانات وهى :

1- مدة الامتحانات ساعتين طلاب الفرقة الأولى وساعة ونصف لباقى الفرق

2- على كل طالب التواجد قبل بدء الامتحانات بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية

3-ممنوع دخول أى طالب بأية مذكرات أو كتب داخل مقر الامتحان

4- ممنوع دخول الطلاب بالمحمول أو أى ساعة إلكترونية أو أى طريقة مماثلة تستخدم فى الغش أو بأى منها يخضع للمسائلة القانونية

5- على الطلاب مراعاة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية وعدم خلع الكمامة اثناء التواجد داخل اللجان

جامعة القاهرة



نجحت جامعة القاهرة بجهود من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في الحصول على تمويل من بنك مصر بقيمة 100 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، في إطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذي يأتي ضمن مشروعها الضخم الذي أطلقته مؤخرا لتطوير الفرنساوي وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.

حيث وقع اليوم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر، بروتوكول لدعم مستشفى قصر العيني الفرنساوي.