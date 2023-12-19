تعليمات جديدة من مركز التعليم المدمج لطلاب الثانوية العامة .. تفاصيل

كشف الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب الجدد الذين يرغبون فى الألتحاق بالمركز.

وقال الدكتور عصام جميل ، أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2024 اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023 .

وأوضح “ جميل ” وذلك للحصول على البكالوريوس الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا علمًا أن مواعيد التقديم بمقر المركز يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة.



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على الجانب الأخر ، حضر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، لقاء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد/ روبرت باورز مدير مكتب التعليم والشركات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق له، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

وخلال اللقاء تم مناقشة العمل بمركز التميز الزراعي بجامعة القاهرة مع إضافة ملف جديد للمياه لجامعة القاهرة وتعزيز تكامل الجهود البحثية بين جامعتي القاهرة والإسكندرية في مجالي الزراعة والمياه وتعزيز التبادل العلمي.

وثمن الدكتور أيمن عاشور جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر خلال السنوات الماضية في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من المشروعات والمُبادرات، والأنشطة التعليمية والبحثية، فضلًا عن تمويل إنشاء مراكز التميز داخل الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية هذه المراكز، والتي يبلغ عددها ثلاثة مراكز للتميز، هي (مركز التميز في الزراعة بجامعة القاهرة، ومركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ومركز التميز للطاقة بجامعة عين شمس)، مشيرًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجانبين؛ بهدف إيجاد حلول مُبتكرة لقضايا الزراعة، والمياه، والطاقة، من خلال البحث والتطوير والتعليم والتدريب.