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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تعلن استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات
امتحانات

 كشف الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن اخر استعدادت الكلية لـ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023-2024 .

وقال الدكتور محسن صالح ، أن الكلية قامت بانتهاء إعلان كافة الجداول الدراسية لجميع الفرق الدراسية وذلك لعقد الأمتحانات بداية من أول يناير حضوريا بالكلية ، مؤكدا على أن الامتحانات تعقد طبقا لكل استاذ وأن الامتحانات تجمع بين البابل شيت و المقالى .

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ،حضر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، لقاء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد/ روبرت باورز مدير مكتب التعليم والشركات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق له، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

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الوكالة الأمريكية للتنمية تدعم الجهود البحثية لجامعتي القاهرة والإسكندرية بمجالي الزراعة والمياه

وخلال اللقاء تم مناقشة العمل بمركز التميز الزراعي بجامعة القاهرة مع إضافة ملف جديد للمياه لجامعة القاهرة  وتعزيز تكامل الجهود البحثية بين جامعتي القاهرة والإسكندرية في مجالي الزراعة والمياه وتعزيز التبادل العلمي.

وثمن الدكتور أيمن عاشور جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر خلال السنوات الماضية في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من المشروعات والمُبادرات، والأنشطة التعليمية والبحثية، فضلًا عن تمويل إنشاء مراكز التميز داخل الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية هذه المراكز، والتي يبلغ عددها ثلاثة مراكز للتميز، هي (مركز التميز في الزراعة بجامعة القاهرة، ومركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ومركز التميز للطاقة بجامعة عين شمس)، مشيرًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجانبين؛ بهدف إيجاد حلول مُبتكرة لقضايا الزراعة، والمياه، والطاقة، من خلال البحث والتطوير والتعليم والتدريب.
 

الدكتور محسن صالح كلية الاثار جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

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