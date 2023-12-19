جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية لطلاب الدراسات العليا

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا برنامج الماجستير.

وقالت كلية الآداب جامعة القاهرة ، تعقد دورة الكتابة الفنية للبحث حتى يوم الخميس الموافق ٢١ ديسمبر ، أونلاين من الساعة ٣ عصرا و حتى السابعة مساءً.

كلية الاداب جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية.

وأعلنت عميدة الكلية، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024، وأنها سوف تبدأ يوم الخميس الموافق ٢ يناير القادم.

جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كافة المجالات، وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن معرض الملابس ضم عددًا كبيرًا من المنتجات ذات الجودة العالية شملت ملابس جديدة مختلفة الأنواع، ومنتجات جلدية، وغيرها من المستلزمات، بهدف خدمة المجتمع الجامعي والتخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس، موضحًا أن المعرض شهد إقبالا كبيرًا من طلاب الجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه أبنائها من الطلاب، وتدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين في متطلبات الحياة وتخفيف الأعباء المادية عنهم، وتوفير المناخ الملائم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي، وذلك من خلال العديد من الأنشطة، من بينها التعاون مع منظمات المجتمع المدني وإقامة معارض الملابس، والتي تُعد صورة من صور التكافل.