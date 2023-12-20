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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على شرط الزمالك الوحيد لبيع زيزو

زيزو
زيزو

تحدَّث  حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن العروض المقدمة لـ أحمد مصطفى زيزو وعلق: "اللاعب ووالده يتمسكان بالزمالك، لكن هذا لا يمنع التفكير في الاحتراف وتأمين المستقبل، واللاعب يمتلك أكثر من عرض من السعودية والخليج وأوروبا ومن حقنا أن نحافظ عليه".

وأضاف السيد عبر مداخلة هاتفية على قناة أون تايم:" وحال وصول عرض رسمي تفوق قيمته 10 ملايين دولار سوف تتم دراسته بكل تأكيد واتخاذ القرار سيكون بشكل جماعي".

وأتم: "منزعج من الحديث باستمرار عن معتمد جمال المدير الفني للزمالك، وتحدثنا بوضوح أن المدرب مستمر لنهاية الموسم".

كما أعرب حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن غضبة الشديد بشأن ما حدث في مباراة فريق 2005 مع مودرن فيوتشر، وذلك عقب إصابة 4 لاعبين من الأبيض.

وقال "السيد" خلال مداخلة هاتفية أخرى مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "هناك ثنائي تعرض لبلع اللسان ولاعب أصيب بارتجاج في المخ وآخر تعرض للإصابة بشرخ في الركبة وتم عمل 20 غرزة".

وزاد: "حكم المباراة إسلام القماش لم يخرج أي بطاقة للمنافس، لذلك سوف نقدّم تقارير طبية وإن كنت أشك في الحصول على حقوقنا، والكرة في مصر أصبحت عشوائية وغير احترافية".
             

وأضاف: "ما حدث في المباراة ليس له علاقة بكرة القدم، وأتمنى أن يتم اتخاذ موقف من اتحاد الكرة وإن كنت أشك في ذلك، من المسئول عن تواجد ثنائي مصاب بالارتجاج في المخ وبلع اللسان وهم تحت الملاحظة حتى الآن؟"
 

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