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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

مقطع فيديو لجندية
مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل وقد وثق مقطع الفيديو قيام  جندية  بالوقوف  أمام فوهة مدفع وذلك أثناء إطلاقه .

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن القيام بفتح التحقيق وذلك حول مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل، يظهر المقطع الجندية وهي تقف أمام المدفع وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية وذلك عن متحدث باسم الجيش أن الحادث يخالف تعليمات السلامة وسيتم معاقبة المتورطين”.

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@asharqnews/video/7314220212704890117?_t=8iK7YboPXBW&_r=1

مقطع فيديو تطبيق التيك توك الجيش الإسرائيلي هيئة البث الإسرائيلية

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