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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابى لسرقة مساكن المواطنين بالقليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن عن طريق تسلق النوافذ ليلا.
وتبين أن المتهمين 3 اشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير  أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث قسم ثانى شرطة العبور يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة اثناء غيابهم وخروجهم منها.

وتوصلت التحريات الى ان وراء السرقات تشكيل عصابى يضم 3 اشخاص وانهم يترددون على مدينة العبور وسرقة المساكن والشقق اثناء غياب اصحابهم عنها عن طريق تسلق النوافذ.

وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين اثناء خروجهم من احد العقارات بدائرة قسم ثانى شرطة العبور وبحوزتهم  3هواتف محمولة و ساعة يد  و مبلغ مالى وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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